Têtes de Vainqueurs – Economie du Sport // 27.01.17

Les Têtes de vainqueurs s’attaquent à l’économie du sport. A l’heure où une chaine de pizza américaine devient le sponsor titre de la ligue 2, où les chaînes se battent pour obtenir des droits de diffusions et en pleine affaire des Football-Leaks : de quelle manière l’économie influence le sport ?

Pour répondre aux différentes questions qui se posent sur le sujet Michael Weisz journaliste pour le site spécialisé dans le Sport Business et le Sponsoring sportbuzzbusiness.fr est l’invité des Têtes de Vainqueurs. Mais aussi Vincent Chaduel économiste spécialiste de la question du sport et directeur commercial et marketing chez Kurt Salmion arrive en deuxième partie d’interview pour apporter son expertise sur le sujet.

Lorsque vous sponsorisez le maillot du Manchester United, vous êtes vu partout dans le monde. Le coût-contact devient alors ridicule. V. Chaduel L’Europe ne va plus être la première destination pour les grands joueurs de foot. M. Weisz

Côté chroniques, Julien fait une passe en retrait pour revenir sur la première édition des 24 heures du Mans avec des voitures toutes brinquebalante.

Erwan vient nous décrypter les dangers du marché des transferts chinois dans le football.

« 37 millions d’inactifs » Guillaume ne nous parle pas d’emplois mais de pratique sportive en l’alliant avec l’économie et la santé !

Quant à Michael, pour sa chronique sur le sport étudiant, il est allé à la rencontre de Jean-François Froustey, directeur du service des sports de l’université Panthéon-Assas et président du comité régional du sport universitaire de Paris.

Les Têtes de Vainqueurs

Présentation : Thibaud Texeire // Interview : Camille Regache // Chroniques : Erwan Duchateau – Julien Abou – Guillaume Goncalves– Michael Kalfon // Réalisation : Rémy Dussart