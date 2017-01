Studyrama: Salons dédiés aux formations artistiques

Ce cycle analyse des grands mouvements de révoltes à l’origine de bouleversements politiques et sociaux, et qui restent, encore aujourd’hui, gravés dans nos cultures.

ROBESPIERRE

En France, la Terreur a un nom : Robespierre. L’Incorruptible incarne à lui seul la violence d’Etat qui régit le gouvernement de notre pays entre l’automne 1793 et le 9 Thermidor an II (27 juillet 2014). Au point que l’homme s’est effacé derrière un personnage de légende construit par ses adversaires au lendemain de sa mort, et, à l’occasion, derrière son double, peint en réaction aux couleurs de ses partisans. Et c’est à bon droit que Marc Bloch pouvait s’exclamer en 1939 : « Robespierristes, antirobespierristes, nous vous crions grâce : par pitié, dites-nous simplement quel était Robespierre. »