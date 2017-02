A l’occasion de leur concert prévu le 15 février prochain au Divan du Monde, on vous propose de réécouter le live de Stranded Horse enregistré le 1er avril dernier au centre FGO Barbara Goutte d’Or. Ils a présenté des morceaux de son dernier album, Luxe, enregistré avec le trio Vacarme, Boubacar Cissokho, Eloïse Decazes (Arlt), Sarah Murcia, ou encore Amaury Ranger et Papis Morin Mbaye. Autant de collaborations que de voyages et de rencontres qui ont nourri son dernier opus.