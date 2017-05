Ce soir on écoute un live de Sourdure, enregistré lors d’une soirée Gonzai le 1er octobre dernier. Sourdure, c’est Ernest Bergez, un chanteur multi instrumentiste, seul sur scène, qui nous transporte au sein des traditions musicales et orales d’Auvergne. A mi-chemin entre le folklore et la musique électronique, il nous emmène dans un autre temps.