Sonates : les Corées // 08.10.2017

Sonates est l’émission de musique classique de Radio Campus Paris. Notre première émission, diffusée le dimanche 8 septembre était consacrée aux Corées (du Nord et du Sud).

Sous le feu des projecteurs depuis le milieu de l’été, la Corée du Nord a ravivé les tensions avec l’Occident en début septembre lorsque la présentatrice star du pays, Rin Chun-Hee et son fidèle costume traditionnel rose, a annoncé à tous ses compatriotes le test d’un nouveau missile nucléaire, une bombe H selon le régime. Ce 6e essai a réussi son objectif puisqu’il n’a pas fallu longtemps aux dirigeants occidentaux, et en particulier à Donald Trump, de réagir. Depuis, c’est un vrai match de ping-pong entre les deux pays : Corée du Nord vs Etats-Unis, un vrai duel ! Les provocations font craindre l’avènement d’un conflit, voire pour les plus pessimistes une 3e guerre mondiale !

Toute cette actualité valait un zoom de notre part sur la Corée. Mais, que serait la Corée du Nord sans sa plus grande rivale et en même temps sa sœur presque jumelle la Corée du Sud ? C’est pourquoi nous avons choisi dans cette émission de parler des Corées, de leur histoire musicale commune mais aussi de tout ce qui les sépare…

En fin d’émission, Mathieu, comme il le fera une fois par mois, vous propose une chronique sur le rapport entre musique pop et musique classique. Vous pourrez également découvrir l’agenda de la musique classique à Paris pour les prochaines semaines.

Merci à Lisa pour la réalisation de cette première émission !

Au cours de cette émission, vous avez pu entendre) :