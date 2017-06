Showcases Balades Sonores – Sophie Oz // 01.06.2017

En quelques notes, SOPHIE OZ ​​nous transporte dans son univers musical onirique qui n’est pas sans évoquer la douce mélancolie de Beth Gibbons ou encore Cat Power. Sa musique est un voyage au bout de la voix et du piano, un séjour dans le monde du rêve qui parfois trompe les apparences et revêt un caractère rugueux à la Shannon Wright. Le songe laisse alors lieu à l’étrange et au mystère…

Après avoir travaillé sur différentes musiques de films, notamment aux côtés de Rover sur la bande originale du film d’Olivier Lécot «Une aventure New Yorkaise», ou encore pour la bande annonce du film «Tiens toi droite» avec Laura Smet et Marina Fois en 2014, SOPHIE OZ ​​révèle l’étendue de son talent tant dans la composition que dans l’interprétation. Par ailleurs, elle co-écrit pour l’artiste Daphné et l’accompagne au piano.