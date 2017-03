Shakespeare in Songs @COSU

Mardi 28 mars 2017 | 20h

Auditorium Sorbonne Universités UPMC

Projection du logiciel Snail Analyser

Clôture de la billetterie en ligne le 28 mars à 16h

Jeudi 30 mars 2017 | 20h

Amphithéâtre Richelieu | Sorbonne

Conférence avant-concert par Pierre Iselin (gratuit, sur inscription)

Clôture de la billetterie en ligne le 30 mars à 16h

Chœur Sorbonne Universités

Ariel Alonso direction

Wood Full fathom five

Macfarren Orpheus, with his lute

Macfarren When daisies pied

Vaughan Williams Three Shakespeare Songs

Kodály An ode for music

Mäntyjärvi Four Shakespeare Songs

Martin Songs of Ariel from Shakespeare’s Tempest

Shakespeare et la musique, c’est une histoire d’amour qui n’en finit pas. Son théâtre, de plus en plus musical au fil du temps, a inspiré environ 20 000 compositions depuis l’époque élisabéthaine ; en particulier la plus musicale de ses comédies, La Tempête, à laquelle le programme fait une place de choix.