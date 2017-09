Semaine Vie de Campus @Paris 3

Du 2 au 6 octobre, c’est la semaine Vie de Campus à Paris 3! Les étudiants pourront y rencontrer les différents services de l’université, ainsi que les principaux acteurs de la vie culturelle et associative lors de deux forums:

– Le forum des associations étudiantes (du mardi 3 au jeudi 5 octobre), où se présentent les associations actives sur l’université et les partenaires de l’engagement étudiant. Lors de ce forum, vous pourrez aussi découvrir les activités du campus et trouver des missions de bénévolat. Radio Campus Paris y tiendra un stand, en raison de son partenariat important avec l’université Paris 3: en 2016/2017, plusieurs projets ont été menés en commun tout au long de l’année autour des problématiques fortes que sont l’éducation aux médias, l’engagement associatif, la communication sociale de proximité, le vivre ensemble interculturel ou la mémoire sonore. Plus de cinquante étudiants de l’Université ont été directement impliqués par ces actions, dont certains ont aujourd’hui rejoint Radio Campus Paris et des dizaines d’autres touchés indirectement par les retombées sur le campus, notamment à travers les ateliers radio.

– Le forum des théâtres partenaires du Service d’action culturelle, qui viendront présenter leur programmation et leurs actions pour la saison 2017-2018. Vous pourrez aussi vous inscrire pour les ateliers du SAC.

En plus de tout cela, retrouvez tout au long de la semaine des réunions d’information sur le Fonds de solidarité au développement des initiatives étudiantes (FSDIE) et sur l’engagement associatif, des activités sportives, des ateliers de pratique artistique et culturelle et des visites des bibliothèques.

Retrouvez Radio Campus Paris le mardi, mercredi et le jeudi, de 11h30 à 14h, ça sera l’occasion de vous inscrire aux Ateliers qui auront lieu toute l’année à la Fac.

Retrouvez le programme complet ICI