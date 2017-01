Schwab/Soro, la nouvelle scène française en interview

Interview de Raphaël Schwab et Julien Soro

Après un second album remarqué, Volons, après la conclusion d’une année fertile en concerts grâce à leur victoire au prestigieux tremplin Jazz Migration, le duo composé du contrebassiste Raphaël Schwab et du saxophoniste Julien Soro expliquent au micro de Jazz & Co leurs influences et leurs recherches musicales. Que ce soit en duo, au sein de l’orchestre Ping Machine de Fred Maurin ou dans leurs multiples projets, les deux musiciens nous emmènent dans leur univers marqué par le free jazz, une certaine tradition post-bop, et surtout un désir musical qui ne soit ni virtuose ni purement technique. De belles envolées sur l’antenne de Radio Campus Paris, par un duo de musiciens parmi les plus captivants de la scène parisienne actuelle ! Emission proposée par Pierre Tenne En deuxième heure, Philippe, Florent et Martin dévoilent leur coup de cœur du moment, et Olivier dirige le débat de la quinzaine avec toute l’équipe de Jazz & Co, consacré au dernier disque du guitariste Jeff Parker.