Sandwich Triangle – Ygal // 11.02.2017

Ce samedi 11 février 2017 sur les antennes de Radio Campus Paris et pour le Sandwich Triangle : Ygal. Le DJ parisien n’en n’est pas à sa première venue sur le booth de la rue des Tournelles. Ygal a plus de deux décennies de mix derrière lui et a roulé sa bosse dans de nombreux projets qui ont fait et font les beaux jours de la scène électronique parisienne. Membre important du mythique label Versatile Records de Gilb’R, il collabore maintenant avec Antinote, qu’on ne présente plus. Ygal est aussi actif au sein du collectif Deviant Disco, qui regroupe de nombreux francs tireurs du disco sans paillettes comme Eva Peel, Bruce Heller, David Chauferbad, Fred Serendip, Wizæroid… L’homme fracasse aussi des dancefloors avec l’ami Vidal Benjamin au sein des Basseline Boys armé de tueries new beat. Pour ces deux heures, Ygal nous a concocté un cocktail de petites merveilles lentes et givrées entre slomo italo, proto disco et deviance balearic, sa besace remplie de wax pour affronter l’hiver.