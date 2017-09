Sandwich Triangle – UVB 76 & Night Drive // 30.09.2017

4e saison pour l’équipe du Sandwich Triangle : Raymond D. Barre, Tasmo et Riposte. La maison mère Radio Campus Paris nous a laissé les clefs du 20h00 – 22h00, rendez-vous donc en direct sur le 93.9FM ou sur le stream de la radio pour le direct. Pour réécouter le show de la semaine ou les 80 autres, ça se passe sur la page de l’émission ou sur notre mixcloud flambant neuf.

On commence comme on avait fini l’année dernière, avec l’actualité de ceux qui font et défont la nuit parisienne. UVB 76 et Night Drive ouvrent la saison pour leur soirée du 14 octobre à l’International rue Moret qui fait peau neuve, puisque la salle de concert se transforme en club sur la fin de semaine. Date à marquer au fer rouge puisque vous pourrez vous délecter des lives de Air LQD et Opaque, maîtres brasseurs de beats gras comme le ciment.

UVB 76, qui étaient venus nous rendre visite la saison passée, est un duo breton immigré sur la capitale, hébergé par Midi Deux, qui recharge ses batteries avec de la techno-indus qui rappelle les folles envolées lyriques d’une ballade en Twingo au petit matin dans des paysages romantiques comme Charleroi ou Rotterdam. C’est visuellement pas très Club Med, ni Club Meth, mais ça tape fort là où ça fait mal.

Night Drive, ou la famille des colleurs de tartes dans ta gueule. Tous à donfs dans l’electro-wave from Detroit, au max dans l’indus benelux, nous tombons à chaque fois sous le charme des mixs de Paroi, Gaston Prüfer et Venture ou encore le live d’Opaque. Les chiffonniers tiennent un stand sur LYL Radio toutes les deux semaines. C’est sans conteste l’un des moyens pour se sentir beaucoup plus mal le lundi matin dans le métro sous guronzan avec un sourire narquois.

Vous l’aurez, compris, on commence sur les charbons ardents, il ne manque plus que vous. Notre cartable est fin prêt pour bouffer du macadam radiophonique.

A vous la FM.

Bises, l’équipe de ST, pour les intimes…