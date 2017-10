Sandwich Triangle – The Devil Dancer & Club Z1Z1 // 07.10.2017

Ce samedi 7 octobre l’équipe du Sandwich Triangle, pour le bon plaisir des auditeurs de Radio Campus Paris, créent une galerie souterrain entre Rennes Boogie et Paname City Rockin’. The Devil Dancer du duo Être Assis ou Danser, Stefan Burne et Nicolas Van Suyt Kurt de Club Z1Z1 sont un trouple mélodique qui s’engeule à coup de crosse wave, violence conjugale en la mineur, claques disco et calin confort italo. Ils ont pour habitude d’organiser des petites sauteries dans la ville de la Vilaine, pour les grands et les petits oiseaux de nuit. On les a croisés chez Vagina Dentata pour Automaphone en septembre, Raymond D. Barre est déjà passé leur faire des bisous et mon petit doigt me dit qu’ils ont déjà balancé une méchante émission l’année dernière. Quoi de plus normal que de leur redonner l’envie de nous en mettre plein le sac sur le booth de la rue des Tournelles. Magnanimes et prolifiques, les deux bretons au panache d’antan sont à vous mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Poussez les tables, montez le son, c’est une liaisons dangereuses que vous entreprenez avec votre transistor FM.