Sandwich Triangle – Sainte-Rita // 25.02.17

Ce samedi 25 février, nous recevons DJ Sainte-Rita. C’est la deuxième fois qu’on le reçoit dans la sandwicherie, et ce coup-ci, l’homme arrive les bras chargés de cadeaux. Première gâterie : le troisième volet des TransCyberien (cryptoparty) le 10 mars, qu’il organise avec Xenia Lotus à Ivry au Sans Plomb de 18h00 à l’aube, deuxième cadeau : une prochaine soirée au line-up bien zinzin avec Otto von Shirach et Infecticide au Chinois de Montreuil le 16 mars. Nous pourrons tous nous délecter et danser nu devant le transistor en écoutant le 93.9 FM, car Sainte-Rita a.k.a Nils est un crack du mix grand écart, trépidant et bougrement efficace. On peut s’attendre a de l’effleurage wave, claque sur les fesses du ghetto, et bourre-pifs électro. Nils est aussi derrière plusieurs projets vidéo, comme ce clip d’Infecticide, on essaiera d’en savoir plus. Vos deux heures de sport hebdomadaire seront assurées par Sainte-Rita coach sportif. (Si vous avez des questions sur votre forme appelez nous au 01 72 63 46 84 on le met si tu veux à voir)

Sainte-Rita Mixcloud.