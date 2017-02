Sandwich Triangle – Hors les murs w/ Stiff & VD Dj’s / 18.02.17

Ce samedi, votre chère émission jambon emmental merguez Sandwich Triangle s’exporte de la rue des Tournelles au Zéro Zéro, le mythique bar de la rue Amelot. Le direct habituellement dans les studios de Radio Campus Paris (93.9FM) se fera avec vous. On vous attend pour gueuler dans le micro avec nous et faire des dédicaces comme au temps de la Skyroulette. Le live radio se déroulera comme d’habitude de 20:00 à 22:00. La suite se passera en « OFF » comme on dit dans le métier…

Micky Stiff Willis : un breton qui possède chez lui une collection de disques d’une valeur équivalente au PIB de l’Andorre avec plus de deux décennies d’affinage.

Avant son retour dans le pays de la galette saucisse, Stiff était un franc tireur made in 90’s. Amoureux des premières heures de la house from Windy City comme l’avènement de la cathédrale Motor City, on le laisse lui et son bac prendre les deux heures du live radio.

VAGINA DENTATA All stars : fidèle au poste, notre deuxième famille plus branchée bidoche que sandwich bobo, viendra se délecter de quelques perles disco velu, italo marbré et world groove énervé. On ne les présente plus car on a déjà beaucoup trop parlé de ces bons à rien. D’ailleurs vous remarquerez que l’on ne les nomme même pas… FEIGNANTS! TiRE-AU-FLANC!