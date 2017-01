Sandwich Triangle – L’Acid Rendez-Vous invite IUEKE // 07.01.17

Ce samedi 7 janvier, l’équipe du Sandwich Triangle est de retour dans les studios de Radio Campus Paris. Pour commencer l’année sur charbons ardents, Pépé Del Noche, à la tête des soirées Acid Rendez-Vous, invite son prochain guest: Iueke.

Gwen Jamois aka Iueke est co-fondateur du label Antinote, avec Zaltan. Le label est un des fleurons des artilleurs électroniques de France et de Navarre. Iueke est aussi un infatigable digger qui glane plusieurs décennies de son et galettes depuis fort longtemps. Ses quatre sorties sur Antinote sont des pierres précieuses qui naviguent entre bombes pour warehouse, jams electroniques et caresses pour les oreilles. Ces fameuses tapes, sorties d’une époque où les bandes croustilles, nous ramènent à de soirées finies à 15h00 du matin, la tête perdue dans des jams analogiques sans fin. L’homme n’est pas un novice, puisqu’il était déjà les mains dans le cambouis pendant les 90’s. Il anime deux heures de mix sur Rinse FM une fois par mois. Il sera l’invité de la prochaine soirée de L’Acid Rendez-Vous.

Quant à notre Pépé Del Noche national, que dire que nous n’ayons pas déjà dit ? C’est la 3ème fois en 3 saisons (les deux premiers shows ici et ici) qu’il vient nous voir, et c’est toujours avec la même passion pour les musiques électroniques et le même enthousiasme qu’il déboule rue des Tournelles. Plus de 25 ans de musiques électroniques dans les pattes, toujours fidèle au poste, passé par des tas de musiques différentes sans ne juger rien d’autres que la musique. Par de là les chapelles et les modes, il reste Pépé Del Noche qui balance du LOVE avec ses mk2.

Une dernière chose, Fourmi, Tasmo et Riposte vous souhaitent une belle et bonne année 2017; toujours aussi contents de partager avec vous l’amour de la musique sur Radio Campus Paris.