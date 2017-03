Sandwich Triangle – Dataglitch // 18.03.2017

Ce samedi 18 mars 2017, le Sandwich Triangle est fier de recevoir dans les studios de Radio Campus Paris, et pour la première fois, l’éminence circuit imprimé manufacturé Dataglitch . Association, label , lutherie électronique, ateliers… Les comparses ont plus d’un coup de tournevis dans leur besace.En effet, en 2018, l’équipe aura 10 ans. Une décennie à réutiliser ce qui de prime abord doit partir pour la poubelle, et qui finalement finit entre les mains des participants aux ateliers pour faire d’une simple dictée électronique ou un baby piano playschool une arme de kamikaze électronique.Le label est né dans les confins de la galaxie chiptune, la première sortie digitale date de 2010 avec Confipop Bitcrusher et Morusque , rejoins récemment par Klr, ont avancé dans leur envie de partager cette passion du circuit bending dans les festivals, les workshops, fêtes de la moisson… jusqu’à l’ouverture du GlitchLab, le Laboratoire des Curiosités et Dysfonctionnements Electroniques au B.L.O.C. en 2012.