Sandwich Triangle – Baerlz // 14.10.2017

Ce samedi pour les aficionados de la sandwicherie, ce sera Baerlz qui se mettra derrière les fourneaux et la planche à découper. Baerlz nous vient de la capitale Paname mais porte un goût certain pour les mets lointains et épicés : en témoigne la première livraison de La Bestiole Records en vente chez tous les bons disquaires comme celui de la rue Moret nommé l’International Records. Quatre edits à partager en couple, en famille ou avec une multitude de noctambules assoiffés. Ce sont des pépites diggées, assemblées et chouchoutées par Baerlz, aux effluves Bollywood boogie, kraut hip-hop et italo-love-theme. Ce sont des parfums que l’on aime ici à Sandwich Triangle pour le bon plaisir des auditeurs de Radio Campus Paris. Baerlz est proche des fournaises du digging hollandais comme AM, c’est d’ailleurs là que l’on peut trouver son premier edit . Il traine ses guêtres aussi du coté de l’ Australie avec Hysteric sur Ziyka et fait partie du crew parisien Musicologie . C’est dire si notre hôte est un grand voyageur, amoureux du chaud et langoureux disque qui tourne sur la platine. C’est avec grand plaisir que nous lui laissons la carte du menu pour ce samedi 14 octobre. Pour l’entendre en vrai ça sera le 3 novembre et le 15 décembre au 9B du coté de Belleville.