Le salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires de L’Office est la journée à ne pas manquer pour découvrir les formules de séjours linguistiques et éducatifs de façon vivante, conviviale et gratuite : immersion en famille, écoles de langues, voyages scolaires éducatifs, séjours au pair, cours+activités, jobs et stages…

Il aura lieu le 18 mars 2017 au lycée Henri IV de Paris.

Le salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires est organisé par L’Office des séjours linguistiques et éducatifs, organisme soutenu par le ministère en charge de la jeunesse et des sports et qui rassemble autour du label Contrat Qualité plus de 40 organismes de séjours linguistiques et éducatifs. Ils sont partenaires de Radio Campus Paris.

Venez à la rencontre des organismes labellisés Contrat Qualité sur ce salon unique, placé sous le haut patronage du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et de la Commission européenne.

Toutes les informations sur le site et la page facebook