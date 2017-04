Safe Travel #07 – Jamaica Jamaica ! (pt.1) // 04.04.17

À l’occasion de l’exposition « Jamaica Jamaica ! » qui s’ouvre aujourd’hui au Philharmonie De Paris, nous avons décidé de faire une série d’émissions dédiée à l’histoire de la musique jamaïcaine et plus particulièrement à l’histoire du Reggae, qui fait de la Jamaïque une exception absolue dans l’histoire de la musique.

Cette première partie sera consacrée aux années 50 et 60 et expliquera l’évolution du Mento local apparenté au Calypso des îles voisines mais propre à la Jamaïque, au Shuffle puis au Ska.

Une large partie de cette émission sera consacrée au Rocksteady, qui bien qu’il n’ait duré que 2 ans (certains puristes parlent même de la seule année 1967), a posé les fondations solides de ce qui allait devenir le « One Drop » ou plus communément appelé le Reggae.

Première partie (de 1950 à 1970) : Mento – Shuffle – Ska – Rocksteady – Early Reggae



Exposition « Jamaica Jamaica ! » du 04 avril au 13 août au Philharmonie de Paris

