C’était le 7 novembre 2016, à La Flèche d’Or, pour Radio Campus Paris.

Kamel et Thomas (Typhaine était malade) ont été applaudir et interviewer l’indie band de l’est, les Colt Silvers, à La Flèche d’Or.

Les Colt Silvers sont formés de trois musiciens : Tristan, chanteur, Nicolas, bassiste et Agnan, guitariste. Ils viennent de Strasbourg et sont signés sur le label indépendant DeafRock Records et chez BMG en éditions.

