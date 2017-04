Requiem Pour Un Twister: Oscillations // 30.04.17

Dimanche 30 avril 2017 à 22 heures , Requiem Pour Un Twister vous propose un voyage dans les dystopies d’hier et demain.

1979, Jean Jacques Burnel, publie un album autant qu’un manifeste pro-européen: Euroman Cometh . Inspiré par les groupes allemands Can ou Kraftwerk, le bassiste franco-anglais des Stranglers écrit l’ode à l’homme de demain Euroman. Autant par le son que le texte la chanson garde une étonnante modernité. En ces temps de BREXIT et de doutes sur l’avenir de l’Union Européenne, il est bon de rappeler les propres mots de l’intéressé dans les notes de pochettes, lui qui a notamment collaboré avec le groupe belge Polyphonic Size (que nous avions écouté en janvier): Pour notre propre sécurité et notre futur nous devons apprendre à apprécier nos camarades européens. Comment lui donner tord ? En cette période trouble où des pays comme les États Unis ou la Russie sont dirigés par des personnalités emportées et portées sur les armes, il n’est pas à exclure de voir à nouveau des blocs s’affronter. Ainsi Guerre Froide , une formation française de 1981, était-elle dans l’ère du temps il y a 45 ans, mais le nom résonne aujourd’hui avec une étrange actualité.

Uranium Club groupe punk actuel de Minneapolis (programmé à la prochaine Villette Sonique) semble lui aussi saisir quelque chose de notre époque. Si le nom peut sembler être un pastiche, l’est-il tout à fait ? En tout cas la musique viscérale, agressive mais raffinée de la formation est une bande originale de rigueur des soubresauts qui agitent les démocraties occidentales. Edith Nylon un groupe new wave français donne dans un registre plus science fiction avec Hydrostérile mais les dystopies d’hier ne sont-elles pas parfois un peu le monde d’aujourd’hui ou celui de demain ?

Ne soyons pas si pessimiste. Souhaitons nous All The Best avec le groupe américain college-rock Miracle Legion extrait de leur album Surprise Surprise Surprise publié en 1987 par Rough Trade. Demandons à Etienne Daho pourquoi Il ne Dira Pas. Espérons avec les Brilliant Corners de Bristols que la paix dure Forever ou quelque chose dans le genre. Laissons nous porter par la musique de Gigi Masin et celle de Pointe Du Lac autant de réponses positives et encourageantes à un univers instable mais toujours vaillant.