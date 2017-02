La Relève : Premier coup de marteau // 06.02.17

La Relève une fois, La Relève deux fois, La Relève trois fois, adjugé, vendu !

Vous venez de repartir avec un très bel objet : le podcast de notre dernière émission.

Attention, c’est fragile, il y a des collectionneurs et chaque fois que vous l’écouterez, vous apprendrez des choses. Et aujourd’hui, vous allez rencontrer deux personnes qui manient le marteau pour autre chose que des clous : ils sont commissaires-priseurs.

Let us introduce you :

Cédric Melado, jeune commissaire-priseur et fondateur de Fauve à Paris

Et Frédéric Laurent de Rummel, toujours jeune commissaire-priseur et fondateur de SGL , et qui est bien plus qu’une image.

Avec eux nous parlerons des ventes, de leur métier, de cette passion qui les anime pour les belles choses et même de télé-réalité sur M6… On se baladera musicalement seulement jusqu’à Drouot avec Barbara

Et par une sérendipité qui n’appartient qu’à nous, nous parlerons RUGBY !

A dans 167 heures, adjugé, vendu !