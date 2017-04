Récréation sonore // Qui vive ? + Radio Munaciello // 16.04.17

Qui vive ? une pièce radiophonique écrite et réalisée par Jean-Manuel Warnet.

Ce fut d’abord une nuit d’écriture dans Brest, à l’invitation de la Maison du Théâtre et de l’écrivain Filip Forgeau. Puis c’est devenu une pièce de théâtre radiophonique qui tente de dire l’atmosphère si singulière de cette ville où j’ai choisi de vivre, et de préserver la dérive et l’indistinction d’une nuit d’errance. Cette pièce a été d’abord enregistrée, montée et mixée dans les studios d’Image et Son Brest (Université de Bretagne Occidentale) [version diffusée ici] , puis un enregistrement en direct et en public en a été fait lors du 14ème Festival Longueurs d’onde. Deux versions, l’une plus maîtrisée, l’autre plus portée par la ferveur et les risques du direct. Mais dans un cas comme dans l’autre, le nuit commence par ce magnifique vers de sept syllabes que tout voyageur arrivant depuis le continent entend sur le quai de la gare : « Brest terminus de ce train ». Et se pose alors cette question à laquelle on ne peut plus se dérober : « Qui vive ? ».

JMW

Enregistrement, montage, mixage :

Clément Berthou, Annabelle Maillard, Julian Nouveau, Louis Régnier, Lucas Pialot.

Création musicale :

Nikolaz Cadoret : harpe électrique

Céline Rivoal : accordéon

Avec :

Adeline Bracq: les didascalies

Jessica Roumeur : la voix de la gare & la dame des objets trouvés

Hervé Ollivier : le voyageur

Robin Le Moigne : la sentinelle

Bernard Lotti : le père

Paul Brulon : le fils

Lag : le patron du café

Jean-Yves Pochart : le client du café

Avec l’aide et le soutien à Brest :

du Festival Longueur d’ondes,

du Conservatoire à Rayonnement Régional,

de la Maison du Théâtre,

de l’Université de Bretagne Occidentale,

de Brest Métropole et Ville

du Quartz (scène nationale de Brest).

Captation Qui Vive ? aux Capucins © Sébastien Durand

+

Radio Munaciello, Anna Raimondo et Stefano Perna

Munaciello – loosely translated as « little monk » – is a legendary creature of neapolitan folklore. Its origins are fuzzy and very old. Many people depict him as a freaky boy or as a little man dressed as a monk, and they say that he is both of healthy and spiteful nature. Munaciello is a creature of the abyss and of the deep. He is known as a great expert of the incredible complex system of passages carved into the stone that relies just below the surface of Naples. Wandering in the dark through the ancient underground tunnels that connects the most part of the historical city, Munaciello secretly reach people houses in the middle of the night causing much annoyance, as his presence produce eerie and dreadful sounds. He is also fond of playing tricks: when people are distracted or sleeping, he is ready to pull clothes off them, to steal quilts from bedrooms, to harass ladies, to scare little kids. He is a tireless prankster.

But Monaciello is also a beneficent spirit; he appears to people at the dead of night, especially to those who are in sorest need. He mutely beckons to them to follow him: if they have courage to do so, he leads them to some place where treasure is concealed, stipulating no conditions for its expenditure, demanding no promise of repayment, exacting no duty or service in return. Several are said to have made sudden fortunes through him, and hence when anyone has had a sudden increase of fortune they say « Forse avrà il Munaciello in casa » (« perhaps he has had the little Monk in his house »).

It is still not clear if there exist only one Munaciello or an entire population of little holy pranksters strolling in the dark web of tunnels and passages below the city of Naples. We only know what we hear some nights coming from beneath, through the walls, the pipes and the cracks that connect our houses to the underground.