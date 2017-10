Récréation sonore – Rentrée universitaire à Nanterre // 8.10.15

Radio Campus a 20 ANS! Récréation sonore fouine dans ses archives!

Rediffusion en ce début d’année scolaire de cette belle émission du 4.10.15

Elle nous emmenait à la rencontre d’étudiants du campus de Nanterre (Université Paris X). Entre interviews formelles sur le cursus universitaire et questions plus personnelles aux étudiants, promenons-nous sur le campus.

En deuxième partie, Récréation sonore vous proposait Je veux tomber, une création de

sur la peur du vide. « Que se passe-t-il lorsqu’on a une peur bleue du vide et que l’on décide malgré tout de se hisser sur un mur d’escalade? Je veux tomber est un documentaire subjectif et poétique, l’histoire d’un parcours physique et intérieur sur un mur. »

Merci à Victor et Alexis pour leur participation active à cette émission. Merci aussi à Agathe, Magdalena et Friederike, au club de pétanque de Nanterre, le Cercle (https://www.facebook.com/Le-Cercle-1423823117922557/timeline/), ainsi qu’à Claire.