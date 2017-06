RECREATION SONORE // QUALIA // 19.06.2017

Qualia, de Charo Calvo

Cinq femmes artistes provenant de différentes cultures mettent en paroles une expérience physique forte, marquante à vie. L’une d’entre elles ne dit pas la vérité. Du langage corporel et du langage parlé. De la richesse du bilinguisme. De la complexité des traductions. De l’usage du sens, du son et des sens.

Qualia questionne l’utilisation du son dans le storytelling, sa capacité à toucher le subconscient, sa puissance à provoquer des réactions physiques et des images mentales. Vous voyez ce que je veux dire?

Réalisation et composition: Charo Calvo Voix et textes: Kitty Crowther, Zahava Seewald, Meryam Bayram, Sonia Pastecchia, Charo Calvo. Traduction et voix française: Laurence Vielle Enregistrements: Charo Calvo, Bastien Hidalgo Ruiz Mastering: Bastien Hidalgo Ruiz Production : Produit par ABC Soundproof Australia, avec le soutien de l’acsr et du FACR de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Top départ pour Phonurgia

Les prix Phonurgia 2017 auront lieu cette année les 23 et 24 septembre à la Bibliothèque Nationale François Mitterrand. Rendez-vous pour un week-end d’écoute consacré à la création sonore la plus éclectique, dans les domaines de la fiction, du documentaire, du field recording et de l’art sonore.

Avis aux créateurs de tout poil : vous avez jusqu’au 31 juillet pour participer au festival. Plus d’infos, réglement et inscriptions sur www.phonurgia.org

affiche BNF Phonurgia