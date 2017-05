Récréation Sonore – Photos&photographes // 28.05.17

Puisque les vacances approchent, on va sortir les appareils des placards et parler photo, avec Marcela Lopez-Romero. Il s’agira de parler des photographes et de leur matériel, ainsi que de leur rapport à l’image, leur image et celles qu’ils prennent du monde.

Avec :

Emmanuel Le Reste, jeune photographe empirique, qui nous fait une petite balade sur son profil Flickr

Mouna Saboni à travers ses photos et ses expériences sur le terrain palestinien. mounasaboni.com

Jean-Pascal Laux, tireur d’art, nous fait visiter sa maison-atelier-laboratoire.

Laura 17 ans, nous explique ce qu’est SnapShot et comme prendre un bon selfie.

Et enfin, un petit micro-trottoir qui montre qu’être devant l’appareil-photo fait aussi peur.

Une émission de Marcela Lopez-Romero et François Bordonneau, initialement diffusée le 7 décembre 2014.

