Récréation Sonore – Nantes en samovar // 30.01.17

Récréation Sonore vous invite aujourd’hui à une immersion dans le paysage sonore nantais. Au programme de ce dimanche 29 janvier 2017 :

*La Radio Cousue Main nantaise #3

*Le documentaire Une histoire russe, par le Bruitagène

*Des extraits de Micro Younna, par la Compagnie Tiksi

*Une performance du groupe GBO, par Michel Field Recordings

************

Une Histoire russe, un documentaire de Marie Jouhet, Pierre Laisne, David Brown et Anaïs Denaux. Sélectionné dans la catégorie Petites Ondes, du festival Longueur d’Ondes 2016.

Olga arrive un jour en France pensant y rester quelques semaines. La vie (mais pas seulement) en décidera autrement.

Avec Plus rien ne va, de Vladimir Vissotsky

***

Extraits de Micro Younna, de la Cie Tiksi

Tentatives de réponses, insolites et décalées, aux questions de l’album jeunesse Je voudrais savoir, de Younna Morits. (Avec les voix de François C., Mimie B., Max, Emile, Vered, Silas, et Pascaline B.)

***

Vers 18h40 et comme un écho à la Radio Cousue Main, Michel Field Recordings nous invite à une performance musicale impromptue avec Grande Baie Outrée (guitares, basse, batterie, synthé, voix) et un enregistreur posé quelque part… à Nantes.

Une émission réalisée et présentée par Pascaline : merci à Tosaka !