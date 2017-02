Récréation Sonore – Les Merveilles + BJMonstres #4 // 26.02.17

Ce dimanche -qui est le dernier du mois- dans Récréation Sonore, nous retrouvons la Radio Cousue Main Nantes, nous découvrons Les Merveilles et nous écoutons le quatrième épisode de Beaux Jeunes Monstres.

Les Merveilles

Il fait des merveilles chaque année. Pour donner un petit éclat de soleil au pâle mois de février, dit-il dans un sourire. Pour perpétuer une tradition culinaire savoureuse aussi reconnaît-il. Et retrouver dans la griserie des effluves citronnées et des saveurs sucrées, des sensations d’antan. Revivre l’émerveillement de l’enfant béat face à ces découpes de pâte odorante qui au contact de l’huile bouillante crépitent, s’agitent et se transforment.

Radio Cousue Main Nantes #4 :

voyage dans le corps humain

Avant, « Il était une fois la vie » nous instruisait à la télévision. Maintenant, avec un peu d’empathie et beaucoup d’autodérision, glissons-nous dans un aliment qui entame le voyage de sa vie dans le corps humain.

Beaux Jeunes Monstres #4 : comme un papillon

Quatrième et avant dernier épisode de la série de Florent Barat et Sébastien Schmitz du Collectif Wow.

Dans l’épisode précédent, « Willing » nous a raconté ses camarades « handic » rassemblés comme une main qui se referme. Nous aussi auditeurs, il nous entraîne avec force, tel un coeur qui palpite, dans une révolte inéluctable, infaillible et indispensable.

Fiction radiophonique//Texte : Florent Barat//Réalisation, prise de son, montage : Florent Barat/Sébastien Schmitz//Création Musicale : Sébastien Schmitz avec la participation du Skeleton Band et de Daniel Cohen//Mixage : Christophe Rault//Avec : Déborah Rouach, Emilie Praneuf, Amélie Lemonnier, Benoit Randaxhe, José Soteras, Jonathan Vanchieri, Aurélie Volon, Thomas Ardui, Raphaël Bonneels, Aïssatou Diop, Christian Léonard, Mehdi Khelfat, Guillaume Abgrall, Corentin Lobet, Marc Budo, Iñaki Salomé-Parra, Patrick Remacle, Julie Stroobants.//Graphisme : Elise Neirinck//http://www.lecollectifwow.be

Cette émission a été réalisée par Estelle Duluc.