Récréation Sonore-Mémoires vives//09.04.17

Mémoires vives

Paroles des femmes de la Courneuve

Copyright image Liza Donnelly

Récréation sonore vous présente Mémoires vives, documentaire réalisé par Charlotte Imbault, dans le cadre de la résidence Répliques initiée par l’association A bras le corps, avec le département du 93.

Charlotte Imbault ménait la résidence à la Courneuve avec la réalisatrice audiovisuelle Daphné Hérétakis. Cette dernière tournait des plans en 16mm et Charlotte réalisait une pièce sonore. Elles commencent à enregistrer des entretiens au départ au sujet du territoire de la Courneuve, mais elles se sont rendu compte que la place des femmes n’avait pas de visibilité.

Charlotte décide alors de monter ces rushes pour les faire écouter. Les voix des femmes de la Courneuve se rencontrent dans Mémoires vives car en vrai ces femmes ne se sont jamais vues.

Charlotte et Daphné se sont tellement bien entendu pendant cette résidence, qu’elles ont décidé de monter à partir des matériaux qu’elles ont déjà et d’autres qu’elles vont fabriquer, de créer un projet scénique pour 2018.

Charlotte Imbault est auteure et créatrice sonore. Elle développe une écriture contaminée par l’oral et travaille à partir d’enregistrements de voix qui se déclinent sous forme de performances comme Les Mal Entendus (festival Relectures 2014 de l’Espace Khiasma, en collaboration avec Luce Goutelle), sous forme de pièces sonores avec Les Voix du désir (2015) ou sous forme d’affichage en collaboration avec Lionel Catelan (2015, Laboratoires d’Aubervilliers). Par ailleurs, elle est rédactrice en chef de la revue watt qu’elle a fondée (après avoir été rédactrice en chef adjointe de la revue Mouvement) et critique d’art pour art press.

Daphné Hérétakis est réalisatrice. Elle a fait des études de cinéma à l’Université de Paris 8 Saint-Denis puis au Fresnoy, studio national des arts contemporains. Elle s’intéresse au rapport entre l’intime et le collectif, l’espace privé et l’espace public, qu’elle explore à travers des films Ici rien (2011), Archipels, granites dénudés (2014) et Les Algues dans tes cheveux (2016) ou des performances : Split/Screen donnée au Palais de Tokyo (2016) et Au revoir dans le cadre d’Hors Pistes, au Centre Pompidou (2016).

Emission produite et préparée par Marcela Lopez Romero.