RECREATION SONORE – MAMM GOZH TOUR // 22.01.17

Je suis partie à la rencontre de grand-mères bretonnes, dans le Finistère, en décembre 2016 et janvier 2017. Elles ont entre 80 et 90 ans, elles ont entendu parler breton durant leur enfance mais n’entretiennent pas toutes le même lien à cette langue, qu’elle soit leur langue maternelle ou pas. Elles ont aussi été les témoins de moments historiques forts : Guerre 39-45, luttes syndicales, Mai-68… Elles m’ont ouvert la porte de leur cuisine, nous avons discuté autour d’un repas, d’un café, d’une tisane, parfois pendant des heures. Leurs voix s’entrecroisent, se font écho ou s’opposent. J’ai imaginé qu’elles puissent se rencontrer et dialoguer ensemble, c’est ainsi qu’est né Mamm Gozh Tour.

Avec les voix de : Francine P., Renée R., Marie C., Yvonne R., Annick B.

Merci aux grand-mères et aux petits enfants, Yasmine, Aurélie, Jérémy et Leïla.

Interprétation musicale : Jérémy Uguen.

Visuel animé : Robinson Krol.

Documentaire réalisé et produit par Aurore Krol.