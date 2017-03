Récréation Sonore : les loups ! // 2.04.17

Les loups sont entrés dans la radio ! Le printemps est là depuis maintenant quelques jours : il est grand temps d’aller ensemble faire un tour dans les bois. Ce dimanche, dans Récréation Sonore, nous vous proposons donc deux histoires de loups.

D’abord c’est le récit suspendu et vaporeux de Clarisse qui a vu depuis la fenêtre de la cuisine un loup traverser son jardin. Quoi de plus normal, lorsque l’on vit au fin fond de l’Estonie, dans une propriété où se rencontrent bois et champs, à quelques kilomètres de la frontière russe ?

Ensuite, c’est Canis Lupus Belgicus, documentaire d’Irvic D’Olivier et Guillaume Abgrall, qui ont mené l’enquête sur les traces du loup en Wallonie.

« Ils viennent d’Allemagne, de France, d’Italie.

Ils parcourent des dizaines de kilomètres chaque nuit.

Ont-ils franchi nos frontières ?

La Belgique est-elle prête ?

Que feriez-vous si vous en aperceviez un ? »

« Le loup depuis la cuisine » : création de François Bordonneau, d’après le texte de Clarisse Bordonneau, sur une musique – un brin torturée – de Serge Reggiani.

Vous pouvez les aventures de Clarisse et Elie, immigrants français en Estonie, sur Facebook : Voyages à Reculons, ainsi que dans la rubrique littérature du magazine www.gerardmerinfo.fr

« Canis Lupus Belgicus » : une réalisation de Irvic D’Olivier et Guillaume Abgrall. Production Acsr – 2016.