Récréation Sonore – Le souffle de l’arpenteur // 25.06.17

Une production du Sonoscaphe avec le soutien de L’A.C.S.R (Empreinte) Bruxelles, de la Scam « Brouillon d’un rêve sonore. » et de la Rtbf Fond Gulliver. 1ère diffusion : Janvier 2017

Le souffle de l’arpenteur – © Yves Robic

Les prix Phonurgia 2017 auront lieu cette année les 23 et 24 septembre à la Bibliothèque Nationale François Mitterrand. Rendez-vous pour un week-end d’écoute consacré à la création sonore la plus éclectique, dans les domaines de la fiction, du documentaire, du field recording et de l’art sonore.

Avis aux créateurs de tout poil : vous avez jusqu’au 31 juillet pour participer au festival.

Plus d’infos, réglement et inscriptions sur www.phonurgia.org

Cette émission a été réalisée par Estelle Duluc.