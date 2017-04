Récréation Sonore – Le grand soir // 07.05.17

Ce dimanche, à 3 heures de la fermeture des derniers bureau de vote, Récréation Sonore, vous propose un voyage dans la France de 2012. Des rancoeurs, des murmures, des revendications et des aspirations qui résonnent étrangement avec celles d’aujourd’hui.

En 2012, ARTE Radio, en association avec Mediapart, avait effectué son tour de France des électeurs indécis, réservés, « invisibles ».

LE PLUS GRAND PARTI DE FRANCE #4 Pavillons de médisance

Une création de Delphine Saltel

Delphine Saltel arpente les rues pavillonnaires de Nogent-Le-Rotrou (Eure-et-Loire), refuge de ces fameuses « classes moyennes » déterminantes pour les élections. Des petits propriétaires ni riches ni exclus, mais inquiets et désenchantés. Et que la peur de déchoir conduit à stigmatiser les plus petits, étrangers ou « assistés »…

Enregistrements : 13, 20 janvier 12 Mise en ondes & mix : Samuel Hirsch Réalisation : Delphine Saltel

GUATEMALA

Une création d’Aline Leclerc

En décembre 2003, le Guatemala élit un nouveau président. La capitale Ciudad Guatemala résonne de meetings démagogiques et de discours révolutionnaire en dialecte indien. Le populiste Rios Montt, un dictateur responsable de génocide pendant la guerre civile se présente. Les marimbas ambiancent le vote. C’est Oscar Berger, ultralibéral, qui est finalement élu.

Enregistrement : 1er novembre et 10 décembre 03 Mix : Christophe Rault Reportage et réalisation : Aline Leclerc

En mai 2011, ARTE Radio fait un sacré coup médiatique en retransmettant la soirée électorale du second tour de 2012 un an à l’avance… A l’époque, nous étions encore sonné du duel Chirac/ Le Pen de 2002.

LE GRAND SOIR

Une fiction d’Alexandre Gamelin

La politique-fiction d’Alexandre Gamelin se déploie sur le mode du « et si… » et porte au pouvoir en dépit de toute attente un candidat anticapitaliste plutôt que le président sortant.

Il est 20h. C’est le 2ème tour des présidentielles et Olivier Besancenot est élu avec 50,3% des voix…

Parodie acerbe du discours politico-médiatique , cette satire, ô combien savoureuse, demeure, un quinquénnat plus tard, tout aussi dérangeante.

Avec au plateau animé par David Pujadas et Elise Lucet, les perdants (Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin), le vainqueur imprévu (Olivier Besancenot), l’analyse d’Alain Duhamel et le débat entre Martine Aubry, Clémentine Autain et Alain Juppé.

Avec Martine Aubry (Anne Benoît), Alain Juppé (Jean-Yves Berteloot), Clémentine Autain (Julie Debazac), David Pujadas (Pierre Laplace), Elise Lucet (Laure Killing), Dominique de Villepin (Christophe Brault), Nicolas Sarkozy (Xavier Czapla), Olivier Besancenot (Martin Amic), Brice Teinturier (Olivier Claverie), Alain Duhamel (Laurent Poitrenaux), Benoît Dagnaud (Renaud Danner), Alice Astier (Juliette Peytavin).

Enregistrements : 2, 3, 4 et 5 mars 11 Texte : Alexandre Gamelin Scripte : Sara Monimart Aide au casting : Christiane Plaçais Stagiaire : Jean-Baptiste Verwaerde Réalisation : Arnaud Forest

CHAMPAGNE

Un documentaire d’ Anthony Carcone

Breuvage de célébration, il nous séduit par son goût, sa couleur, mais aussi son bruit. Un vigneron en Champagne nous guide dans cet art exigeant de la dégustation du champ’ avec les oreilles.

Enregistrements : 18 mars 05 Mix : Christophe Rault Réalisation : Anthony Carcone

Cette émission a été réalisée par Estelle Duluc, quelques jours avant le 1er tour.

La semaine prochaine, retrouvez récréation sonore, l’heure habituelle, à 18h.