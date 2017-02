Récréation Sonore // Le Bruit blanc du dedans + BJM#3 // 19.02.17

Le Bruit Blanc du Dedans

Pièce radiophonique d’Emilie Mousset

26 minutes

Pièce composée sur l’invitation de l’émission Les voies du bruit blanc sur Radio G! (105.1) /Compagnie Atelier de Papier

Trois contraintes : un format de 20 à 30 minutes, un soin apporté à la présence de la voix, et le choix d’un espace. L’expression « les voies du bruit blanc » m’a donné envie d’aller vers des « voix du bruit blanc », et de demander à des proches quel pouvait être leur lien à la fois à des « voix intérieures », et à l’intériorité de leur corps.

« Si je m’écoute à l’intérieur? »

Avec les voix de Valentine Alaqui, Annie Carcy, Benoît Tudoux, Gérald Weingand.

http://emiliemousset.net

Beaux jeunes monstres #3 : Comme un papillon

Fiction radiophonique

Texte : Florent Barat

Réalisation, prise de son, montage : Florent Barat/Sébastien Schmitz

Création Musicale : Sébastien Schmitz avec la participation du Skeleton Band et de Daniel Cohen

Mixage : Christophe Rault

Avec : Déborah Rouach, Emilie Praneuf, Amélie Lemonnier, Benoit Randaxhe, José Soteras, Jonathan Vanchieri, Aurélie Volon, Thomas Ardui, Raphaël Bonneels, Aïssatou Diop, Christian Léonard, Mehdi Khelfat, Guillaume Abgrall, Corentin Lobet, Marc Budo, Iñaki Salomé-Parra, Patrick Remacle, Julie Stroobants.

Graphisme : Elise Neirinck

Une production du Collectif Wow !

http://www.lecollectifwow.be