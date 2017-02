Récréation Sonore-Beaux jeunes monstres, voix, Haitï//05.02.17

Beaux jeunes monstres

Il était une voix

A Better You

Récréation Sonore est bien chargée. Nous allons nous balader entre la création sonore et la fiction en passant par la carte postale. Pendant 5 émissions notre équipe a le plaisir de vous présenter la série fiction Beaux Jeunes Monstres, Prix Europa 2016 à la Fiction Sonore Radio, une mention spéciale du jury au Prix Ondas de la radio international » ainsi que le Prix de la Singularité au Festival Coupe Circuit 2016. Une production d’environ 1 heure repartie en 5 épisodes d’une dizaine de minutes chacun. Cette série est une coproduction de Le Collectif Wow et de l’ACSR.

Programme de l’émission :

D’abord nous vous présentons Il était une voix d’Anna Raimondo, création produite par l’Atelier de création sonore radiophonique de Bruxelles.

“Il était une voix” est un espace où une variété d’auditeurs de radio – provenant de différentes générations et aux profils variés – sont invités à donner un visage et de la chair à une voix radiophonique qui a marqué l’histoire de la radio belge.

Ensuite nous allons nous balader à Haïti avec A Better You de Caroline Berliner et Félix Blume. Carte postale sonore coproduite par l’ACSR également.

Enfin, la deuxième moitié de l’émission est dédiée à Beaux Jeunes Monstres. Tout d’abord nous vous rediffusons une interview aux auteurs, Florent Barat et Sébastien Schmitz. Cette interview a été réalisée par François Bordonneau de Récréation Sonore et diffusée une première fois sur notre émission d’octobre dernier dédiée aux Phonurgia Nova Awards.

Beaux jeunes monstres est une fiction radiophonique d’une heure divisée en cinq épisodes d’une douzaine de minutes. C’est l’histoire d’une bande de jeunes personnes handicapées qui vont se rebeller contre une société qui, souvent, les exclut. Le personnage central – et le narrateur – c’est Willy : tout au long des épisodes on suit le récit intérieur de sa vie et de sa révolte. Depuis longtemps éducateur spécialisé pour personnes en situation de handicap, Florent Barat a écrit cette histoire et il l’a co-réalisée avec Sébastien Schmitz. Tous deux ont conçu une série qui fait la part belle au jeu des acteurs (professionnels ou non), à la création sonore et à la musique : ce feuilleton raconte une révolte joyeuse, énergique et chantante.

Episode 1

Dans cet épisode on rencontre Willy. Sa mère l’appelle comme ça, ses amis l’appellent Willing mais en vrai il s’appelle William. Des gens l’appellent spécial mais d’autres handicapé. Willy nous explique aussi pourquoi il est « spécial ».

La semaine prochaine, dans l’épisode 2 de Beaux jeunes monstres vous allez connaitre un peu plus sur Willy. Il nous racontera comment ses parents se sont séparés. Nous aurons aussi des détails sur l’arrivée de Rémi, le deuxième mari de la mère de Willy et sur la naissance de son petit frère.

Emission produite et préparée par Marcela Lopez Romero.