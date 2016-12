Récréation Sonore – Abeilles de Noël // 25.12.2016

Les abeilles, si petites et pourtant essentielles à l’Homme et à la nature…

Au programme de l’émission, le documentaire de Myriam Lefebvre, Une vie partagée. Comprendre comment les abeilles mellifères communiquent par des sons, c’est le travail de recherche que la réalisatrice mène depuis des années en Belgique, en Australie et en Allemagne.

Avec deux preneurs de son, elle est allée à la rencontre d’apiculteurs de la région bruxelloise et des abeilles.

Une chronique bourdonnante

Une vie partagée est une chronique de la période d’essaimage. Le documentaire nous fait entendre la voix d’hommes et de femmes qui, par la qualité de la relation qu’ils ont tissée avec leurs abeilles, nous amènent à nous interroger sur notre relation au monde animal et à l’environnement, sur la science et sur notre humanité.

Une vie partagée, réalisation : Myriam Lefebvre. Prise de son : Yves Robic, Bastien Hidalgo Ruiz. Montage : Myriam Lefebvre et Yves Robic. Production : Sonoscaphe en collaboration avec l’Atelier de création sonore radiophonique (ACSR) et le soutien du FACR de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette Récréation Sonore a été préparée, présentée et réalisée par Laurence.