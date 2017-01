11 Radio Pépins reçoit Morgane Ortin // 22.01.16

C’était le 22 janvier 2017 chez Radio Campus Paris.

Typhaine, Kamel et Thomas avaient arboré leur plus beau chapeau à plume pour accueillir Morgane Ortin. Cette grande passionnée de littérature est éditrice en chef chez DesLettres, une maison d’édition créée à l’été 2013 et consacrée aux lettres (comme son nom l’indique) et aux correspondances.

Le programme

00’00 Lancement et présentation de Radio Pépins. 38’58 Le moment « J’ai mangé une pomme », nos tops et flops de la semaine. 03’30 ♫ Emmanuelle – Italove 43’02 ♫ Kiran Ahluwalia – Hayat 06’18 Interview formelle & questions des auditeurs. #askDesLettres 48’30 #jaiunpépin I La radio libre : – Les écrans – L’abstinence 26’36 ♫ Drexciya – Birth Of New Life 1’04’33 Fin de l’émission. 33’14 Le KCM, le questionnaire de Kamel.

Le standard : 01 72 63 46 84.