RADIO PARLEUR – Le Front Social est-il possible ? // 10/10/2017

LE FRONT SOCIAL EST-IL POSSIBLE ?

Pour cette première émission de la saison nous nous intéresserons à ce mouvement de lutte contre les ordonnances qui révisent en profondeur le code du Travail… avec un mot d’ordre : Tous ensembles, mais chacun de son côté ! Mickael Wamen, ex-salarié de Goodyear, membre fondateur et actif du Front Social est notre invité. Avec lui nous revenons sur la manifestation des fonctionnaires mardi dernier. Manifestation où s’est rendue Gabrielle Bayer, et qui a en réalité rassemblé des salarié.e.s du public et du privé.

Nous prenons aussi des nouvelles du front turc : Charlotte Montgibeaux fait le point sur les procès de journalistes qui se suivent et se ressemblent… Si vous avez passé la rentrée dans une grotte, vous aurez droit à un petit résumé des autres actualités sociales et politiques de ce mois et demi. Et comme une bonne émission ne se termine jamais sans une bonne météo, Guillaume Hubert, réfugié politique au breizhistan, nous livre ses considérations météorologiques.

Animation : Violette Voldoire. Reportage : Gabrielle Bayer. Chronique : Charlotte Montgibeaux. Réalisation : Adel Ittel.