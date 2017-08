Radio Campus Paris à Rock en Seine avec le RIF // 27.08.17

Vendredi 25, Samedi 26 et dimanche 27 août, Radio Campus Paris amène son studio à Rock en Seine pour trois émissions en public. A l’initiative du RIF, (Confédération des réseaux départementaux de lieux de musiques actuelles / amplifiées en Ile-de-France.) ces émissions auront lieu en présence de professionnels de la musique et des groupes franciliens programmés chaque jour sur la scène Île-de-France, invités à répondre aux questions de la rédaction « musique » de Radio Campus Paris.

Les émissions, enregistrées sur place, seront retransmises sur le 93.9 FM le jour même à 19h00

Dimanche 27 août, 15h15-16h15 sur place avec nos invités :

DJMAWI AFRICA

Composé de 8 membres, chacun ayant été bercé par des styles musicaux différents (chaabi, andalou, rock, métal, reggae, gnawi, musique classique), les Djmawi Africa fusionnent naturellement les genres et les influences pour partager ces richesses issues des métissages. Les Djmawi Africa avec le dynamisme et la fraicheur de leur jeunesse, offrent à chaque prestation à un public fidèle et de plus en plus nombreux un sourire, une fête et une ambiance des plus enivrantes. tout en défandant cette valeure commune à tous les memebres qui est l’origine africaine de l’Algerie qui ne cessent d’exprimer artistiquement à travers leur travail de création musicale.

CLARA LUCIANI

Côté pros :

On reçoit François BEAUDENON, président du RIF pour discuter du réseau, de leurs actions, et des difficultés que les structures peuvent rencontrer.