Radio Campus Paris à Rock en Seine avec le RIF // 26.08.17

Vendredi 25, Samedi 26 et dimanche 27 août, Radio Campus Paris amène son studio à Rock en Seine pour trois émissions en public. A l’initiative du RIF, (Confédération des réseaux départementaux de lieux de musiques actuelles / amplifiées en Ile-de-France.) ces émissions auront lieu en présence de professionnels de la musique et des groupes franciliens programmés chaque jour sur la scène Île-de-France, invités à répondre aux questions de la rédaction « musique » de Radio Campus Paris.

Les émissions, enregistrées sur place, seront retransmises sur le 93.9 FM le jour même à 19h00

Samedi 26 août, 15h30-16h30 sur place avec nos invités :

DRAGON’S DAUGHTERS

Une horde de six ovaires prêts à fondre sur le monde

Karoline Rose commence la musique en Allemagne entre chorale d’église, groupes de punk puis deathmétal. Elle se fait repérer en France lors d’un télé-crochet et se retrouve catapultée dans le monde des comédies musicales et opéras contemporains ou elle interprète aux cotés de Camélia Jordana dans «Mimi, scènes de la vie de Bohême ». Elle y rencontre Babx qui produit et réalise son premier EP. Les premières parties s’enchainent (Nina Hagen au Bus Palladium, Jeanne Added a la Cigale, Poni Hoax au Trabendo) et elle se fait programmer aux Bars en Trans 2016. Karoline signe chez le tourneur Wart par la suite. Son premier EP éponyme sort le 02 juin 2017.

Côté pros :

On reçoit les Urluberlu (dispositif de repérage de groupes lycéens) et La Clef (Saint Germain en Laye)