Radio Campus Paris à Rock en Seine avec le RIF // 25.08.17

Vendredi 25, Samedi 26 et dimanche 27 août, Radio Campus Paris amène son studio à Rock en Seine pour trois émissions en public. A l’initiative du RIF, (Confédération des réseaux départementaux de lieux de musiques actuelles / amplifiées en Ile-de-France.) ces émissions auront lieu en présence de professionnels de la musique et des groupes franciliens programmés chaque jour sur la scène Île-de-France, invités à répondre aux questions de la rédaction « musique » de Radio Campus Paris.

Les émissions, enregistrées sur place, seront retransmises sur le 93.9 FM le jour même à 19h00

Vendredi 25 août, 16h15-17h15 sur place avec nos invités :

NO MONEY KIDS

Pas d’arrangements gadgets ni de concepts bling-bling, mais du rock qui cingle, les No Money Kids le scandent dans leurs refrains : ils ne feront pas de manières. Shuffle blues, guitares rageuses et nappes électro, décor lo-fi et esthétique vintage, les Kids taillent dans l’os, de manière frontale, animale

, et polissent leurs pépites à la sueur.

GUNDWOOD

Ce trio basse, batterie, guitare s’autorise à bousculer avec entrain et respect le blues le plus pur. Ces férus de musique ont mis la voix au centre du projet Gunwood et créent des harmonies à la fois délicates et savantes, sans oublier de raconter l’amour, les voyages et les rencontres.

Côté pros :

La Cave à Argenteuil et le Réseau 92 pour discuter de leurs dispositifs d’accompagnements.