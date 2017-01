Pulpe Royale @Café la Seine

Une invitation à jouer, rejouer, déjouer et voir jouer. Le jeu vidéo dit « indépendant » est devenu populaire depuis une dizaine d’années. Sa ligne de force ? Le désir d’explorer les frontières vidéoludiques, d’en tester les limites, quitte à parfois en sortir entièrement, et de concevoir et créer des œuvres qui se différencient, tant dans la forme que dans le fond, de celles produites par l’industrie. Technique, artistique, politique, social, personnel, le jeu numérique existe et se revendique de toutes ces formes à la fois, sans concession.

Souvent connu comme le terrain d’apprentissage des codes guerriers, le jeu vidéo est aussi une scène d’expression artistique, lieu possible de résistance aux grandes économies et miroir des enjeux contemporains. Devenant accessible, il permet à des minorités de s’emparer du jeu pour créer des œuvres qui ne les ignorent plus. Présenter les scènes alternatives du jeu vidéo indépendant ne peut se résumer à une unique exposition. Over Game revendique d’en être une introduction qui invitera les visiteurs à s’interroger sur le medium lui-même et ses pratiques.

Une exposition inédite, mais aussi une programmation événementielle originale. Au programme, rencontres avec des auteur-e-s de jeux, mais aussi des journalistes et critiques engagé-e-s, en passant par des universitaires et bien sûr, les joueuses et joueurs eux-mêmes.

Ecoutez l’émission La Matinale de 19h de lundi 09 janvier sur l’exposition

Entrée libre !

du 5 au 15 janvier

VENEZ JOUER À CES JEUX…

Perfect Woman

Vous menez la vie d’une « femme parfaite » de son enfance à l’âge mûr, en tentant de relever de multiples défis de vie et de carrière, grâce aux actions de votre corps. http://www.perfectwomangame.com/ (le jeu sera en version française dans l’exposition)

Ordnungswissenschaft

Unique œuvre non numérique de l’exposition, c’est pourtant ce jeu qui est le plus évocateur du rapport homme-machine. Quatre joueurs doivent déplacer des boîtes empilées en suivant des instructions strictes… https://ordnungswissenschaft.wordpress.com/ (le jeu sera en version française dans l’exposition)

Fil Rouge

Vous plongez dans le rôle d’un journaliste qui discute avec ses sources pour enquêter sur un dîner politique russe. L’enquête évolue et vous produisez votre propre articlede presse. Le jeu a notamment été créé durant la Mediajam, événement réunissant journalistes et game designers, organisé dans les locaux de Mediapart en octobre 2016.

Beholder

Dans un futur où la vie privée a disparu au profit d’une surveillance totale, vous êtes nommé gestionnaire d’un immeuble résidentiel. En bon concierge, vous devez prendre soin des lieux et de ses habitants, mais en tant que fonctionnaire au service d’un État totalitaire, surveiller aussi les faits et gestes de vos locataires… https://beholder-game.com (le jeu sera en version française dans l’exposition)

A Normal Lost Phone

Vous venez de trouver un téléphone portable qui semble avoir été perdu. Qu’allez-vous faire pour retrouver son propriétaire ou comprendre

ce qui lui est arrivé ? http://accidentalqueens.com/

Papers, Please

Vous êtes dans le rôle d’un agent de poste-frontière, chargé de contrôler les identités et les documents de chaque entrant. Quelles décisions prenez-vous ?

http://papersplea.se/



… ET BIEN D’AUTRES !