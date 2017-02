Proxima : Kungobram // 23.01.2017

L’équipe de Proxima a le plaisir de recevoir KUNGOBRAM avec un très bel album NIGHT IN PANAM. Une petite session acoustique en prime Kamele ngoni / saxophone, pour démarrer en douceur cette nouvelle année.

Playlist du 23 Janvier 2017 : Artiste – Album – Titre – Label

KungoBram – Night in Panam – Havanethiopiks

Nëggus & KungoBram – Social Groove – La Tour des Miracles – Artynov

KungoBram – KungoBram – Cervidé Don

Live Session – titre : Jarabi

KungoBram – Night in Panam -Kambydon

KungoBram – Night in Panam -La Pêche aux dos Ronds

KungoBram – Night in Panam -Night in Panam

Omar Sosa & Seckou Keita – Transparent Water -Black Dream -World Village/Pias

Girafe & Bruno Girard – Panier sur la tête – Il y’a trop d’embrouilles – Discobole/L’autre Distribution

Carla Pires – Aqui – O POVO CANTA NA RUA -Ocarina Music

Kayhan Kalhor/Aynur/Salman Gambarov/Cemil Qoçgirî – Hawniyaz – Delalê – Full Rhizome/harmonia mundi

Cigdem Aslan – A thousand Cranes – Tourna -Asphalt Tango/L’autre Distribution

Du Bartas – Cinc – Camba de Fèr – Sirventès/L’autre Distribution

Mathis Haug – Wild Country – Jimmy the Harp / Nueva Onda Records

Osceola Mays – Spirituals and Poems – Do Lors Remember Me / Documentary Arts

King Pépé & His Calypso Combo – Tropical Invasion – Kaïso

Black Flower -Artifacts -Artifacts -Zephyrus

Acid Arab – Musique de France – Buzq blues – Crammed Discs