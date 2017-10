Proxima Estacion fête les 20 ans de Villes des Musiques du Monde

Eric Schirmacher était l’invité de la Proxima Estacion du 2 octobre pour les 20 ans du festival Villes des Musiques du Monde. Pour fêter ce bel âge, le festival nous embarque pour 20 destinations différentes : des Caraïbes au son Latina (Los Hijos de Mama Cumbe, Orkesta Mendoza, la Dame Blanche), du Groovy-funky (Abraham Inc avec David Krakauer et Socalled) aux mélopées d’Afrique (avec les stars de l’Orchestra Baobab et la grande chanteuse malienne Oumou Sangaré), de l’Arabo-Andalou à la route de la Soie (la rencontre des qawwali pakistanais de Faiz Ali Faiz et Titi Robin, la grande voix perse Ali Reza Ghorbani ou le maître du Duduk arménien Djivan Gasparyan).

Toutes les escales mènent au festival Villes des Musiques du Monde, demandez le programme!

Playlist du 2 octobre: Artiste – Album – Titre – Label

Orkesta Mendoza – Vamos a Guaracha – Cumbia Volcadora – Glitterbeat records

Orchestra Baobab – Tribute to Ndiouga Dieng – Natalia – World Circuit

Faiz Ali Faiz & Titi Robin – Jaadu – Ya Ali – Accords Croisés

Djivan Gasparyan – Nazeli – Surb Surb

Zé Luis Nascimento Titi Robin – Kali Su Hana – Alexandra – Naïve

Zozophonic Orchestra – That Thing – Watcha Gonna Go – Grolektif

Sandra Nkaké – Tangerine Moon Wishes – the Last Journey – Pias

Toto/Bona/Lokua – Bondeko – Ngum Nya Ko

3 MA :Ballake Sissoko/Driss El Maloumi/Rajery – Anarouz – Moustique – Contre Jour

Pat Thomas – Kwashibu Area band – Gyae Su- Strut Records

Honny & The Bees Band – Ghana Soundz Afro Beat, Funk and Fusion in 70’s Ghana – Psychedelic Woman – Soundway

Moh Kouyaté – Fé Toki – Ndeymayo – Foli Son

Debademba – Sanikoya – Sanikoya – Dankama

Inga Liljeström – We have tigers – Woman of constant sorrow – Accords Croisés

Arat Kilo – tetchawet – Madala – Accords Croisés

Ali Reza Ghorbani & Dorsaf Hamdani – Ivresses, Le sacre de Khayyam – La Caravane – Accords Croisés

Blundetto – World Of – Work feat. Shawn Lee – Heavenly Sweetness