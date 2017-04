Proxima du 20 mars en compagnie de la captivante Flavia Coelho

Bom Dia sur Proxima : Flavia Coelho et Victor Atila Vagh, producteur-réalisateur-découvreur et ange gardien de Flavia étaient les invités de la Proxima Estacion du 20 mars à l’occasion de la sortie du nouvel album Sonho Real.

Playlist : Artiste – Album – Titre – Label

Flavia Coelho – Sonho Real – Quer Vadiar – Pias

Flavia Coelho – Sonho Real – Mulher- Pias

Flavia Coelho – Sonho Real – Na favela- Pias

Flavia Coelho – Sonho Real – Se ligue- Pias

Flavia Coelho – Sonho Real – Temontou- Pias

Flavia Coelho – Sonho Real – Pura vida- Pias

Flavia Coelho – Sonho Real – Cê inventa- Pias

Pedrinho – Synthesize the Soul, Astro-Atlantic Hypnotica From The Cape Verde Islands 1973 – 1988 – Nanda – Ostinato Records

Danyel Waro – Monmon – Monmon – Buda Records

Zanmari Baré – Mayok Flèr – Mary Salangann – Cobalt

Kottarashky& the rain dogs – Cats, dogs and ghosts – Lament – Asphalt Tango

Padam -Les Primitives -Tu m’fais de l’effet – Helico Music

Kazut De Tyr -Jorjuna -Boked Eured -Hirustica

Orquestra Silbando Tango – Manos Arriba – Malandraca – Contratiempo

Vocal Sampling – Asi de sampling – De Cuba – Sound Surveyor

Toufic Farroukh – Villes Invisibles – Rio de Cairo – Hot 8 Music

Serrendou – Zinder – Aikin Yara – Hirustica

Maâlem Mahmoud Guinéa Et Sa Troupe – Essaouira Festival Gnaoua – Sadati Manayo -Créon Music