Les Prescriptions Musicales #4 // 04.03.2017

Les gusses ! L’équipe du Tropical Club faisant une fois de plus (ça devient une habitude !) une pause, je me glisse à l’antenne pour une heure de direct, histoire de partager une prescription musicale à renouveller à souhait.

Pour faire honneur au Tropical Club et à leur obsession de la chaleur, et les beaux jours qui reviennent, on passera donc cette heure ensemble sous le signe de l’état synonyme de soleil, de rêve, et de Beach Boys : oui, une bonne playlist du Dr Bro pour un voyage en Californie, pendant une heure (seulement). Sortez l’auto-bronzant samedi , rendez-vous à 19h à l’antenne !