Prenez-en de la graine – Manger local et de saison // 11.01.17

« Impossible de manger des produits frais et locaux, on est à Paris ! »

Il existe pourtant en île-de-france une multitude d’initiatives qui permettent de « consommer local. »

Je vous ai parlé de Au Bout du Champ [http://www.auboutduchamp.com/], mais voici au moins trois des solutions à votre disposition (accompagnées d’avantages et d’inconvénients non exhaustifs), sur lesquels se pencher attentivement. Consultez également le site francilien Manger local en Île-de-France [http://www.mangeonslocal-en-idf.com/ ]

Adoptez, abandonnez, mais au moins approchez-vous. Le monde de la consommation locale est plein de bonnes surprises gustatives.

La Ruche qui dit oui [https://laruchequiditoui.fr/c/paris?gclid=CNns3pnMtdECFQ2eGwodbIwOBA] : Choisissez sur la carte jusqu’à trois ruches où vous inscrire, puis commandez et payez en ligne légumes, viandes, fromages, poissons, pains, herbes etc., différents selon les ruches et les semaines. Un jour par semaine, allez chercher vos courses dans le lieu où votre ruche aura fait son nid.

Avantages: Le choix et la quantité des produits (d’une grande variété) sont libres. Les producteurs que vous soutenez sont souvent présents, et la distribution est souvent l’occasion de moments conviviaux (dégustation, animations…)

Inconvénients: Il faut prévoir ses achats, puisque la vente ferme quelques jours avant la distribution. D’autre part, les produits ne sont pas toujours certifié agriculture biologique (on peut choisir de ‘filtrer ‘ les listes d’achat pour n’afficher que les produits bios), et la flexibilité sur le choix des produits peut nuire au producteur (s’il a prévu de vendre x fruits, mais que peu lui sont achetés, ou qu’un imprévu l’empêche de livrer, il y aura pour lui un manque à gagner sur la récolte). Enfin, commander sur Internet, c’est pratique, mais est-ce que c’est écolo ? [http://www.radiocampusparis.org/prenez-de-graine-internet-ecolo-30-11-16/]

AMAPs [http://www.amap-idf.org/trouver-une-amap_33.php]

Souscrivez à un contrat, qui vous encourage à aller chaque semaine chercher votre panier de légumes/fruits/oeufs/pain, selon ce qu’on a proposer les différentes cellules. On retrouve un fonctionnement similaire pour les Paniers du Val de Loire [https://www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/page.aspx?idr=1]

Avantages: Vous soutenez l’agriculture paysanne [http://www.agriculturepaysanne.org/] par un engagement avec le producteur, mais le prix des paniers est plutôt raisonnable pour des produits bios. Le panier est généralement rapide à préparer ou déjà prêt, tout frais. S’il est trop volumineux, vous pouvez partager son prix et son contenu avec un co-amapien.

Inconvénients: Il faut trouver une Amap qui ait de la place. La diversité des produits est parfois maigre (surtout en hiver) et pour certains il est simplement difficile de tenir cet engagement, d’autant que le prix payé en avance ou au mois n’est pas, économiquement, quelque chose qui convient à tous.

Les Marchés de producteurs [http://www.marches-producteurs.com/]:

Marchés qui fleurent bon le terroir et où les produits ne viennent pas de Rungis comme sur la plupart des marchés parisiens (ce qui ne veut pas dire que l’on ne trouve pas, sur les marchés classiques, de produits locaux: lisez les panneaux !).

Avantages: produits locaux, promenade au marché, dégustations.

Inconvénients: Il y en a peu.

Consommer local va souvent de paire avec consommer « de saison » : vous pouvez afficher un calendrier des fruits et légumes de saison sur votre frigo et y jeter un oeil avant d’aller faire les courses! celui-ci vous dira ce qu’on récolte en France en janvier et tous les autres mois de l’année

Ruches, AMAPs et marchés sont encore un échantillon de ce que l’on peut trouver : rendez-vous sur le site Manger local en Ile-de-France pour en savoir plus 😉