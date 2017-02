Prenez-en de la graine – Faire ses propres graines // 22.02.17

80 % des variétés de légumes cultivées il y a cinquante ans ont aujourd’hui disparu. Il suffit de se rendre dans les rayons climatisés des supermarchés pour s’en rendre compte : les pommes, les tomates, les carottes sont toujours les mêmes : même calibre, même couleur, même saveur.

Pourtant, partout sur nos territoires, des paysans et des jardiniers résistent à l’uniformisation de notre alimentation en faisant leurs propres semences. Ils récupèrent les graines, les sélectionnent, les multiplient et les échangent, pour le plus grand bonheur de nos papilles et de la planète !

Que vous habitiez en appartement ou dans une petite maison, vous AUSSI pouvez faire vos semences. Et ainsi ne plus dépendre des grandes surfaces et des industries semencières comme Monsanto pour vous nourrir. Christine Pittard, jardinière et membre de la Maison des semences paysannes du Lot nous guide pas à pas dans ce Prenez-en de la graine. Vous trouverez également de précieuses infos pratiques sur Graines de troc, et sur le Réseau Semences paysannes.