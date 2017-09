Dans le plus simple appareil – L’intégrale

6 REPRÉSENTATIONS EXCEPTIONNELLES

du 13 au 21 octobre à 19h

Théâtre La Reine Blanche, Passage Ruelle, 75018 Paris

Texte et mise en scène : Juliette Malfray

Avec : Charlotte d’Ardalhon, Antoine de Foucauld, Baudouin Sama

Composition et paysage sonore : Maxime Fraisse

Création lumière : Nicolas de Castro



Conception marionnette : Julien Guy

Conception décor : Myrtille Debièvre, Mathieu de Volkovitch

Prix du Festival À Contre Sens 2017

<< Dans cette pièce inédite, deux histoires s’entremêlent. Celle d’Anna, perdue dans un monde peuplé de robots humanoïdes et celle de Natan, homme hybride au passé énigmatique. Une plongée dans la course poursuite effrénée de deux êtres fuyant un monde qui a banni la différence et célèbre la performance et la perfection.

Mêlant marionnette, vidéo en direct et paysage sonore, Dans le plus simple appareil interroge notre rapport à la technologie et ce qu’elle transforme dans nos relations humaines aujourd’hui. Une réflexion sur les enjeux actuels et réels de notre monde connecté. >>

Durée: 1h10



