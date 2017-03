En Pleines Formes 19/03/2017 : Les écoles d’art

En ce mois de mars, En Pleines formes se penche sur la question des écoles d’art : Qu’est-ce qu’on apprend dans une école d’art? Devenir artiste, ça se fait comment? Petit tour d’horizon artistique et pédagogique de la question, avec en prime une petite cartographie des écoles d’art en France, et comme invité Kader Mokaddem, enseignant-chercheur à l’école supérieure d’art et de design de Saint-Etienne et président de la CNEEA (Coordination nationale des enseignements et des écoles d’art). Il dialogue avec Christine Lapostolle, enseignante à L’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne, site de Quimper, en train de terminer un livre qui raconte la vie dans une école d’art: Ecoldar – portrait d’une île.

En deuxième partie d’émission, on parlera de l’exposition « L’esprit français, contre-cultures 1969-1989 » à La maison rouge avec Marilou Thiébault, assistante des commissaires. Comment définir la contre-culture? Comment l’après-68 a pu être le lieu d’une nouvelle approche de l’art politique, d’un décloisonnement entre arts et médias, entre cultures élitiste et populaire… un petit vent de révolte souffle sur En Pleines Formes.

Et enfin, en chroniques, En Pleines Formes a concocté pour vous le meilleur de ce qu’il y a à voir en ce moment : « L’exercice du ressort » à la galerie Journiac, « Manifesto » au Beaux-arts de Paris, « 100 chefs d’oeuvres de l’art moderne et contemporain arabe » à l’IMA…

Animation : Flore Di Sciullo

Chroniques : Marine Vazzoler, Mathilde Hivert

Réalisation : Julien Abou